Slušaj vest

G. R. (73), čije je telo pronađeno na jednom tavanu u beogradskom naselju Karaburma, kako Kurir nezvanično saznaje, najverovatnije je opljačkan pre nego što je ubijen! Kako sazanjemo, nesrećni muškarac nedavno je prodao stan za 180.000 evra a na tavanu na kom je pronađen go, vezanih ruku na leđima, čuvao je sef sa novcem! Prema nezvaničnim informacijama, istražitelji tragaju za devojkom, koja je bila u stanu sa G. R.

- Istražitelji su na tavanu pronašli sef, ali je on otvoren i prazan - otkrio je izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, komšije su G. R. videle juče pa se sumnja da je zločin počinjen tokom noći.

Telo G. R. kako je Kurir pisao, pronađeno je nago, na dušeku, sa rukama vezanim iza leđa.

Uviđaj na mestu zločina, kako saznajemo, u toku je. Na licu mesta su dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policija, koji prikupljaju tragove. Telo G. R. je, po nalogu tužioca, poslato na obdukciju.