Slušaj vest

Beogradsko naselje Karaburma u kom je jutros na tavanu pronađeno telo G. R. (73), potpuno je blokirano i sve vrvi od policije koja zajedno sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu vrši uviđaj na mestu zločina.

Komšije su u potpunom šoku, jer kako kažu, svi su ovde poznavali ubijenog čoveka.

1/5 Vidi galeriju Telo G. R. pronađeno nago i vezano, sumnja se da je opljačkan Foto: Ilija Ilić

- Prvo smo mislili da je umro, međutim posle smo saznali da nije prirodna smrt. Hitna pomoć je samo došla jutros i konstatovala smrt. Čuli smo posle da je bio vezan i potpuno go, u ustima je imao nagurano svašta, da ne bi mogao da viče i traži pomoć - kaže za Kurir jedna stanarka i dodaje da je čovek vlasnik prodavnice voća.

- On je držao tu prodavnicu voća, a gore iznad tog objekta je spavao i čuvao prodavnicu. Čovek je lepo živeo, onaj ko je ovo učinio znao je dobro šta radi, Koliko nam je poznato, živeo je sam - dodaje naša sagovornica.

Kako je Kurir objavio, prema nezvaničnim informacijama istražitelji tragaju za devojkom, koja je bila u potkrovlju sa G. R. Prema nezvaničnim informacijama, nju su snimile sigurnosne kamere.

1/7 Vidi galeriju Pronađen go i vezan, prethodno opljačkan Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, telo nesrećnog muškarca pronađeno je na dušeku u potkrovlju zgrade. Kako smo već pisali, čovek je bio potpuno nag, a ruke su mu bile vezane iza leđa pertlama.

Istražitelji utvrđuju sve okolnosti pod kojima je muškarac ubijen, a jedna od pretpostavki na kojoj se radi jeste da je motiv zločina koristoljublje.

- Sumnja se da je G. R. opljačkan, budući da je nedavno prodao stan za oko 180.000 evra - podseća naš sagovornik i dodaje da je sef pronađen u potkrovlju objekta, ali otvoren i potpuno prazan.