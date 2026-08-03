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Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom 31. jula na prelazu Bački Breg otkrili neprijavljene dragocenosti vredne gotovo 50.000 evra.

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Zaplena na Bačkom Bregu Foto: Carina Srbija

- U gepeku automobila bilo je skriveno 89 prstenova, 28 ogrlica, 19 pari minđuša i 7 narukvica marki "Pandora" i "Swarovski", 11 pametnih satova marki "Samsung", "Garmin" i dva ručna časovnika marki "Seiko" i "Citizen" - navodi se u saopštenju Uprave carina.

Bački breg zaplena neprijavljene dragocenosti
Zaplenjeni satovi Foto: Carina Srbija

Neprijavljene dragocenosti pronađene su umotane u garderobu.

Kako vrednost pronađene robe prelazi jednu trećinu vrednosti vozila i ono je privremeno zadržano do okončanja prekršajnog postupka koji je pokrenut protiv putnika.

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