Na graničnom prelazu Bački Breg otkrivene dragocenosti vredne 50.000 evra
Uprava carine
VELIKA ZAPLENA SRPSKIH CARINIKA: Ogrlice, minđuše i satove pokušao da sakrije u garderobi! Zaplenjen mu i automobil
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Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom 31. jula na prelazu Bački Breg otkrili neprijavljene dragocenosti vredne gotovo 50.000 evra.
Zaplena na Bačkom Bregu Foto: Carina Srbija
- U gepeku automobila bilo je skriveno 89 prstenova, 28 ogrlica, 19 pari minđuša i 7 narukvica marki "Pandora" i "Swarovski", 11 pametnih satova marki "Samsung", "Garmin" i dva ručna časovnika marki "Seiko" i "Citizen" - navodi se u saopštenju Uprave carina.
Zaplenjeni satovi Foto: Carina Srbija
Neprijavljene dragocenosti pronađene su umotane u garderobu.
Kako vrednost pronađene robe prelazi jednu trećinu vrednosti vozila i ono je privremeno zadržano do okončanja prekršajnog postupka koji je pokrenut protiv putnika.
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