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Komšije G. R. (73) čije je telo jutros pronađeno na potkrovlju objekta u kom je ubijeni držao piljaru, kažu da je bio vredan i pošten čovek koji je uvek bio ljubazan i svima izlazio u susret. Kako navode, u poslu su mu pomagali sin i ćerka, a koliko im je poznato, na potrkovlju iznad radnje, živeo je sam. Niko od njih nije mogao da kaže ko je misteriozna devojka koju su kamere snimile kako odlazi u potkrovlje.

- Svi u kraju su ga poznavali, ja ga poznajem duže od 30 godina. Bio je izuzetno vredan čovek, imao je dve piljare. Sin mu je povremeno pomagao u poslu, dok ćerka drži radnju zdrave hrane. To je čovek koji praktično nikada nije išao na odmor, samo je radio. Mnogo mi je žao što je ovako završio - kaže za Kurir jedna od komšinica.

1/6 Vidi galeriju U potrkovlju je pronađeno telo G. R. Foto: Ilija Ilić

Druga komšinica ističe da je vest o njegovoj smrti uznemirila čitavo naselje.

- Strašno mi je žao G. R. Taj čovek nije ni mrava zgazio, uvek je bio ljubazan i svakome je izlazio u susret. Mnogi ga ovde poštuju - kaže ona za Kurir.

Komšije ističu da su zatečene zločinom i da ne mogu da poveruju da je njihov dugogodišnji komšija nastradao na tako brutalan način.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, telo G. R. pronađeno je jutros nago, a ruke su mu bile pertlama vezane na leđima. Navodno, telo je bilo na dušeku.

Uviđaj dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije na mestu zločina, trajao je satima. Prema prvim informacijama iz istrage, traga se za ženskom osobom koja je, kako se sumnja, bila sa G. R. u potkrovlju.

1/5 Vidi galeriju Telo G. R. pronađeno nago i vezano, sumnja se da je opljačkan Foto: Ilija Ilić

- Postoje informacije da je čovek nedavno prodao stan i od te transakcije uzeo 180.000 evra, a novac je navodno čuvao u sefu u prostoriji iznad piljare. Istražitelji su tokom prikupljanja dokaza na mestu zločina pronšali sef, ali je on bio otvoren i prazan - otkrio je izvor Kurira.

Kako je naveo, istražitelji su odmah počeli da pregledaju snimke sa sigurnosnih kamera, i potraga za osumnjičenom osobom je u toku.