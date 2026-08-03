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Vest da je telo Radivoja Gajičića (73), među komšijama poznatijeg kao Raša, pronađeno u ponedeljak ujutru na potkrovlju na Karaburmi, potresla je ceo kraj. Meštani za Kurir kažu da ne mogu da poveruju da je njihov dugogodišnji komšija nastradao na tako brutalan način.

Radivoje Gajičić Foto: Društvene Mreže

Kako ističu, Radivoje je bio vredan i pošten čovek koji je decenijama radio i stekao imovinu svojim trudom.

- Rašu poznajem više od 30 godina. Imao je dve piljare i ceo život je radio. Nikada nije bio čovek koji je trošio ili se razmetao, čak nije ni na odmor išao. Sin mu je pomagao u poslu, a ćerka drži radnju zdrave hrane. Bio je imućan, ali sve što je imao, a imao je silne pare, sve je stekao svojim radom. Mnogo mi je žao što je ovako završio - kaže za Kurir jedna komšinica.

Njene reči potvrđuje i druga stanovnica Karaburme, koja ističe da je Radivoje bio omiljen među komšijama.

- Raša nije bio čovek koji se svađao ili pravio probleme. Nije ni mrava zgazio, uvek je bio spreman da pomogne i mnogi su ga poštovali. Zato nas je sve ovo posebno potreslo. Strašno je da neko tako završi - priča ona.

1/7 Vidi galeriju Pronađen go i vezan, prethodno opljačkan Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, telo Radivoja Gajičića pronađeno je na potkrovlju zgrade na Karaburmi. Prema prvim informacijama, bio je potpuno nag, sa rukama vezanim iza leđa pertlama, a telo je zatečeno na dušeku. Kako Kurir saznaje, istražuje se sumnja da je ubijen, kao i da bi motiv zločina moglo biti koristoljublje, s obzirom na to da je, prema nezvaničnim saznanjima, nedavno prodao stan za oko 180.000 evra.