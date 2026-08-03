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Državljanin Turske K. E. (24) koji je uhapšen zbog sumnje da je u iznajmljenom stanu u Borči 26. jula ubio Ruskinju Ljudmilu Turkovu Konstantinovu, ranije je bio njen dečko, javlja aif.ru, pozivajući se na prijatelje ubijene devojke.

S druge strane, u medijima su se pojavile i nezvanične informacije da su se upoznali preko jedne društvene mreže i dogovorili zajednički izlazak.

- Bliski prijatelji, posle privođenja na beogradskom aerodromu, shvatili su da je pritvoren njen bivši dečko - izjavili su oni za ovaj portal, ne isključuju mogućnost da je motiv bila bolesna ljubomora.

1/4 Vidi galeriju Osumnjičeni Turčin K. E. Foto: MUP/VJT, Kurir

Lepa Ljudmila, koje je bila model za tetovaže, kako su ispričali, u Beograd je iz Sankt Peterburga doputovala preko Istanbula 23. jula i iznajmila stan u centru Beograda. Kako su ispričali, planirala je da ostane u prestonici Srbije dve nedelje, kako bi posetila drugarice koje već neko vreme žive ovde.

Kobne večeri 25. jula, kako je ispričala njena majka za medije u Rusiji, poslednji put joj se javila oko 23.20 sati i napisala joj da je dobro i da je sa prijateljima, kao i da će joj se javiti narednog dana. Međutim, sutradan, mi majka ali ni njeni prijatelji u Beogradu nisu mogli da je pronađu, niti se bilo kome javljala na telefon. Prema apelima za pomoć koje su delili preko društvenih mreža, Ljudimila im je rekla da je kobne večeri planirala da ode u noćni klub na Paliluli.

Neposredno pre tragedije, Ljudmila je prema pisanju ruskih medija, objavila status na svojoj stranici na društvenim mrežama:

"Što se manje smejete, to su vam zubi zdraviji“, napisala je navodno.

- U petak, u velikoj akciji granične policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je K. E. i to samo nekoliko trenutaka pre nego što se ukrcao na let za Istanbul. On je praktično prošao pasošku kontrolu, bila je prava trka s vremenom kako bi bilo sprečeno da pobegne iz Srbije - otkrio je izvor Kurira.

00:37 Jezivi snimci Ljudmile pre nego što je ubijena u stanu u Borči Izvor: Kurir

Nekoliko sati posle njegovog hapšenja, u kanalu u Padinskoj skeli pronađen je kofer u kom su bili ostaci državljanke Rusije.

Kako se vidi na snimcima sa sigurnosnih kamera zgrade, koje je Kurir ekskluzivno objavio, vidie se da su 26. jula oko 5.30 sati osumnjičeni K. E. i LJudmila Konstantinova zajedno, držeći se za ruke, nasmejani ušli u zgradu. U drugoj ruci, mlada Ruskinja nosila je svoj mobilni telefon.

Na narednom snimku vidi se kako K. E. sledećeg dana, oko 6.55 izneo iz stana kofer, koji je vukao na čaršafu, a koji je potom bacio u kanal "Vizelj".

- Postoje osnovi sumnje da je K.E. namamio u svoj stan pokojnu državljanku Rusije u koji su zajedno ušli 26. jula oko 05:30 časova, a Ljudmkla se nije nadala da će joj osumnjičeni nauditi. U narednih sat vremena po dolasku preminule u njegov stan, osumnjičeni ju je, kako se sumnja, ugušio komadom odeće koju je prethodno obmotao oko njenog vrata, usled čega je nesrećna devojka preminula na licu mesta - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kom je prethodno osumnjičeni negirao izvršenje krivičnog dela.

00:38 Osumnjiceni za ubistvo Ruskinje iznosi kofer iz stana Izvor: Kurir

Kako je saopšteno, on se tereti za teško ubistvo za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora, a na predlog tužilaštva određen mu je pritvor do 30 dana.

Inače, turski mediji spekulišu da je K. E. u Srbiju doputovao pre državljanke Rusije, kao i da je na dan kada je uhapšen na aerodromu planirao da otputuje u Istanbul.