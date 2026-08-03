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Rešenjem Apelacionog suda u Nišupravnosnažno je obustavljena istraga protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića optuženog za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. Na taj način potvrđena je odluka Višeg suda u Negotinu od 1. juna ove godine, a na koju se žalilo Više javno tužilaštvo u Zaječaru.

Radoslav Dragijević Foto: Slađana Nedeljković

- Viši sud u Negotinu odlučio je da nema mesta optužbi i obustavio krivični postupak za krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u sticaju sa pomoć učioniocu posle izvršenog krivičnog dela. Više javno tužilaštvo u Zaječaru je protiv tog rešenja izjavilo žalbu a Apelacioni sud u Nišu je postupajući po toj žalbi odlučio da je odbije kao neosnovanu, odnosno ustanovio je da nema mesta optužbi te da se krivični postupak obustavlja - saopštila je danas Tamara Savić, portparol ove pravosudne institucije.

Radoslav se sumnjičio da je svom sinu Dejanu pomogao da premesti telo devojčice na nepoznatu lokaciju ali su i Viši sud u Negotinu i Apelacioni u Nišu smatrali da tužilaštvo nije obezbedilo dovoljno dokaza da je on to zaista učinio.

Srđan Janković i Dejan Dragijević
Foto: Nemanja Nikolić

Apelacioni sud u Nišu, podsetimo, potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića za teško ubistvo deteta i njima preti doživotna kazna zatvora.

- Činjenični opis dela u odnosu na Radoslava Dragijevića je protivrečan sam sebi i pravno neodrživ, jer navođenje da je ovaj okrivljeni opravdano sumnjiv da je pomogao okrivljenom Srđanu Jankoviću i nije ga prijavio kao izvršioca teškog krivičnog dela, nema potvrdu u čijeničnom opisu dela, s obzirom na to da sadrži isključivo opis pomaganja svom sinu Dejanu Dragijeviću kao saizvršiocu teškog ubistva - naveli su ranije u odluci Apelacionog suda.

Danka Ilić Radoslav Dragijević
Foto: Printscreen/Facebook, Slađana Nedeljković

Podsetimo, Danka Ilić je, prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, ubijena 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora. Kobnog dana, ona je nestala iz dvorišta stare kuće njene majke Ivane. Ivana je u dvorište kuće došla sa Dankom i starijim detetom, da obiđe porodično imanje i devojčici se izgubio svaki trag. Intenzivna potraga za detetom trajala je danima, ali Danka niti njeno telo, nije pronađeno do danas.

U međuvremenu, dok je još trajala intenzivna potraga uhapšeni su Dejan Dragijević i Srđan Janković, zbog sumnje da su devojčicu koja je izašla sama na ulicu udarili službenim automobilom borskog "Vodovoda", potom je zadavili i sakrili telo, da bi prikrili zločin.

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