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M. Ž. (22), koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Sopota u kojoj je život izgubio njegov dve godine stariji brat, pušten je iz bolnice na kućno lečenje i oporavak, saznaje Kurir.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 3.30 časova u mestu Nemenikuće, u Kosmajskoj ulici na području opštine Sopot. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, automobil marke "fijat punto", kojim je upravljao M. Ž. (24), iz za sada neutvrđenih razloga sleteo je sa kolovoza i velikom silinom udario u betonsku ogradu porodične kuće.

Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije. Lekari su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt dvadesetčetvorogodišnjeg vozača, dok je njegov mlađi brat M. Ž. (22), koji se nalazio u vozilu, sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar.

Kako Kurir saznaje, nakon ukazane medicinske pomoći i obavljenih pregleda, mladić je otpušten iz bolnice i oporavak će nastaviti u kućnim uslovima.

Tragedija je potresla porodicu, prijatelje i meštane Nemenikuća, koji za braću imaju samo reči hvale. Mnogi i dalje ne mogu da poveruju da se nesreća dogodila i da je jedan mladi život ugašen, dok se drugi član porodice oporavlja od povreda i teškog gubitka.

Policija je obavila uviđaj na mestu nesreće i prikuplja sve relevantne dokaze kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je automobil sleteo sa puta.