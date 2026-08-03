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Nikšićanin Jovan Mrvaljević ubijen je u subotu popodne u naselju Kapino Polje kod Nikšića, a prema dosadašnjim informacijama, važio je za visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog kriminalnog klana. Mrvaljević je, podsetimo, početkom 2021. godine bio osumnjičen da je bio deo grupe koja je navodno planirala likvidaciju beogradskih kriminalaca Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Tivtu.

O ovom zločinu, ali i o tome da li je u pitanju nastavak krvavog rata između škaljarskog i kavačkog klana ili sukob unutar samog škaljarskog klana, govorio je doktor nauka bezbednosti Ivan Pekić u emisiji "Crna hronika", koju vodi Slađana Nedeljković.

Rat koji ne prestaje

Pekić ističe da je u ovom trenutku prerano donositi zaključke o motivu likvidacije, ali podseća da sukob između dva najjača crnogorska kriminalna klana traje više od decenije i da se u međuvremenu proširio i na obračune među nekadašnjim saborcima.

- Što se tiče ubistva Jovana Mrvaljevića u Nikšiću, visoko pozicioniranog člana Škaljarskog klana, državni istražni organi i dalje utvrđuju okolnosti pod kojima je stradao. Ono što je veoma važno kazati jeste da se, pored rata koji bukti već 12 godina između Škaljarskog i Kavačkog klana, dogodila i kulminacija sukoba unutar samih klanova. Tako smo ranije imali i ubistvo u Baru između pripadnika Škaljarskog klana. Zbog toga će istraga utvrditi da li je ovo nastavak rata između Škaljarskog i Kavačkog klana ili je reč o sukobu koji je nastavio da bukti unutar samog Škaljarskog klana - rekao je Pekić.

On je naglasio da će odgovor na pitanje ko stoji iza ubistva dati isključivo istraga, ali veruje da će nadležni brzo rasvetliti slučaj.

Foto: Kurir Televizija

Potraga za ubicama

Govoreći o bezbednosnoj situaciji u Crnoj Gori, Pekić je ocenio da policija ulaže velike napore kako bi sprečila nove likvidacije i smirila obračune organizovanih kriminalnih grupa.

- Što se tiče ove situacije, nadležni državni organi će veoma brzo utvrditi o čemu se radi i nadam se da će uspeti da liše slobode one koji su izvršili ovo ubistvo. Veoma je važno istaći da nadležni organi države Crne Gore, a posebno Uprava policije kao najoperativniji organ, rade sve kako bi suzbili rat između Škaljarskog i Kavačkog klana i smirili tenzije u Crnoj Gori, naročito kada je reč o najopasnijim kriminalnim strukturama. Takođe, treba naglasiti da rat između Škaljarskog i Kavačkog klana nijednog trenutka nije potpuno prestao. Bilo je perioda kada se činilo da se situacija smiruje, ali bi nakon izvesnog vremena sukob ponovo eskalirao i nastavio da odnosi nove žrtve - zaključio je Pekić.

02:10 UBIJEN VISOKORANGIRANI "ŠKALJARAC"! Stručnjak za bezbednost otkrio da li je ubistvo Mrvaljevića nastavak krvavog rata klanova Izvor: Kurir televizija

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