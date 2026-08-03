- Par je bio u šetnji kada su se pojavila ova trojica i verbalno napala dvadesetogodišnjaka i to zbog devojke sa kojom je izašao. Svađa je kulminirala nemilosrdnim obračunom tokom kojeg je nesrećni mladić zadobio ozbiljne povrede u vidu preloma kostiju. Shvativši da njegovi napadači nemaju milosti, dvadesetogodišnjak je uskočio u svoje vozilo u pokušaju da pobegne. Tada su se njegovi mučitelji peli na automobil i skakali po njemu a u pokušaju da ga izvuku napolje. On je nekako uspeo da pokrene vozilo i počne da beži ali to nasilnike nije omelo u nameri da nastave zlostavljanje. A.G. i D.C. su uskočili u svoje vozilo i krenuli za njim a kada su ga sustigli više puta su ga udarili u nameri da ga izbace sa kolovoza - navode naši sagovornici upoznati sa ovim događajem.