POZVAO DEVOJKU DA IZAĐU, ZAVRŠIO SA POLOMLJENIM KOSTIMA Šok slučaj u Nišu: Mladić (21) za dlaku izbegao smrt
Nišlija (20) brutalno je pretučen, demolirano mu je vozilo, a napadači su pokušali da ga izguraju sa kolovoza i to sve zbog devojke koju je pozvao u izlazak na planinu Koritnik u Niškoj Banji.
Niška policija saopštila je da je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva uhapsila A.G. (20), D.C. (22) i M.C (27) pod sumnjom da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje čija je žrtva bio dvadesetogodišnjak.
- Par je bio u šetnji kada su se pojavila ova trojica i verbalno napala dvadesetogodišnjaka i to zbog devojke sa kojom je izašao. Svađa je kulminirala nemilosrdnim obračunom tokom kojeg je nesrećni mladić zadobio ozbiljne povrede u vidu preloma kostiju. Shvativši da njegovi napadači nemaju milosti, dvadesetogodišnjak je uskočio u svoje vozilo u pokušaju da pobegne. Tada su se njegovi mučitelji peli na automobil i skakali po njemu a u pokušaju da ga izvuku napolje. On je nekako uspeo da pokrene vozilo i počne da beži ali to nasilnike nije omelo u nameri da nastave zlostavljanje. A.G. i D.C. su uskočili u svoje vozilo i krenuli za njim a kada su ga sustigli više puta su ga udarili u nameri da ga izbace sa kolovoza - navode naši sagovornici upoznati sa ovim događajem.
Mladić je uspeo da dođe do svoje kuće a njegov brat je alarmirao policiju i Hitnu pomoć. Pretučeni momak završio je u niškom UKC gde su mu ustanovljene ozbiljne povrede a policija je vrlo brzo identifikovala i uhapsila njegove napadače.
Niška policija je saopštila da je svoj trojici napadača određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će sa krivičnom prijavom biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu.
Kurir.rs/Informer