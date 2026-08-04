Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Kruševcu uhapsili su N. N. (45) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je danas iz Policijske uprave u Kruševcu.

Policijski službenici su zaustavili putničko motorno vozilo kojim je upravljao osumnjičeni, nakon čega su pregledom vozila pronašli dva vakumirana pakovanja u kojima se nalazi zelena biljna materija za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, ukupne težine oko kilogram i 250 grama.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, N. N. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden tužiocu.

Ne propustiteCrna GoraCETINJANIN UHAPŠEN ZBOG DROGE: Policija zaplenila 230 grama marihuane, u sve umešane i dve Turkinje
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
HronikaU NIŠU UHAPŠENA TROJICA ZBOG KOKAINA! Uhvaćeni na delu - pored droge pronađeno i mnogo para
IMG_20260317_090423.jpg
HronikaUHAPŠENI TINEJDŽERI NARKO-DILERI U PANČEVU: Policija im u stanu pronašla drogu i vagice za merenje
Niš droga
HronikaMALO NAMOTAO, OSTATAK SAKRIO PA KOMBIJEM STAO U RED NA KELEBIJI! Srpski carinici Nemca pročitali u sekundi, evo šta su mu sve našli ispod sedišta (FOTO)
droga hapšenje Kelebija (3).JPG