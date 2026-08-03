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Član "zemunskog" klana Sretko Kalinić (52) danas je ponovo izgovorio sudbonosno „da“ u požarevačkom zatvoru „Zabela“

Kako se saznaje, on je oženio Beograđanku (29), koja je uzela njegovo prezime.

Njih dvoje su se venčali u prisustvu gradskog matičara i kumova, ali pod budnim okom stražara Sedmog paviljona u kojem Kalinić izdržava kaznu od 40 godina zatvora.

Kalinić je za kuma izabrao svog školskog druga, dok je Nenad Bujošević Rambo, nekadašnji pripadnik Jedinice za specijalne operacije (JSO) bio kum sa mladine strane.

Uprava "Zabele" je, prema nezvaničnim saznanjima, uoči venčanja pokrenula protokol za rizične događaje.

- Datum i vreme su držani u strogoj tajnosti iz bezbednosnih razloga. Lista gostiju se proveravala danima unapred i svi su prošli kroz detektor i detaljan pretres. Ceremonija je bila pod nadzorom većeg broja stražara, koji su brinuli da sve protekne u najboljem redu - kaže izvor.

Sretko Kalinić je jedan od pripadnika "zemunskog klana", koji važi za najstrože čuvanog osuđenika jer je 7. februara 2012. godine zajedno sa bivšim pripadnikom "crvenih beretki" Željkom Milovanovićem zvanim Komšo pokušao da pobegne iz pritvora Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Kaznu izdržava u Sedmom paviljonu "Zabele", koji zbog maksimalnog obezbeđenja zovu još i "zatvor u zatvoru", a iza sebe ima punih 16 godina zatvorskog staža.