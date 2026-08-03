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Pripadnici saobraćajne policije Policijske uprave u Nišu, u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja Roadpol koja je usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine, sankcionisali su tridesettrogodišnjeg muškarca iz okoline Merošine koji je danas u 14.30 časova, na putu Merošina - Prokuplje, upravljao motociklom „suzuki“ brzinom od 234 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80.

Vozač moticikla je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog prekršaja nasilnička vožnja.

Takođe, zbog sumnje u verodostojnost jedinstvnog identifikacionog broja šasije, policija je od ovog muškarca privremeno oduzela motocikl.

Apelujemo na sve vozače da poštuju ograničenje brzine i prilagode brzinu uslovima na putu jer tako čuvaju i svoj, i živote drugih učesnika u saobraćaju.

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