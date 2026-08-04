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Prava drama odigrala se večeras u beogradskom naselju Jajinci, gde je muškarac star oko 50 godina povređen nakon što ga je, prema nezvaničnim informacijama, automobilom udario njegov komšija.

Kako Kurir nezvanično saznaje, incidentu je prethodila svađa dvojice muškaraca zbog navodnog novčanog duga. Prema prvim informacijama, nakon verbalnog sukoba vozač je automobilom naleteo na muškarca, koji je od siline udara zadobio više telesnih povreda.

Na lice mesta ubrzo su stigli policija i ekipa Hitne pomoći, koja je povređenog zbrinula i prevezla u Urgentni centar radi dalje dijagnostike i lečenja.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je nakon incidenta napustio mesto događaja, a policija preduzima sve mere kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja.