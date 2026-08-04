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Prava drama odigrala se noćas, oko 2 sata iza ponoći kod Rume, kada je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo čak pet vozila.

Jedna osoba je zadobila lakše telesne povrede, dok je jedno tele uginulo.

U lančanom sudaru učestvovala su dva putnička automobila, dva kamiona i jedno kombi vozilo.

Sve je počelo kada je, za sada nepoznati vozač, naleteo na putničko vozilo italijanskih registarskih oznaka. Usledio je jak udarac, a vozač koji je izazvao udes navodno je odmah pobegao sa lica mesta.

Kako je došlo do lančanog udesa

Nakon prvog udesa, putnici iz oštećenog vozila italijanskih tablica izašli su na kolovoz, a vozač teretnog vozila koji je nailazio zaustavio se kako bi im pružio pomoć. Tada je došlo do lančanog sudara.

Na zaustavljeni kamion naletelo je drugo teretno vozilo koje je prevozilo telad. Na njih je potom naleteo kombi, čiji je vozač tom prilikom lakše povređen. Prilikom udara kamiona koji je prevozio stoku, jedno tele je stradalo na licu mesta.

Na lice mesta ubrzo su stigle patrole saobraćajne policije iz Sremske Mitrovice koje su obavile uviđaj i obezbedile mesto udesa.

Policija intenzivno traga za odbeglim vozačem i radi na utvrđivanju svih okolnosti ove noćne drame na putu.