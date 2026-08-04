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Na Gradskoj plaži u Užicu, u blizini splava koji je potonuo pre nekoliko nedelja, danas su u vodi pronađena tela dvojice muškaraca.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, postoji sumnja da su se muškarci utopili, ali će tačan uzrok smrti biti utvrđen nakon uviđaja i obdukcije.

pronađena tela, Užice
Foto: Z. G.

Na mestu događaja nalaze se pripadnici policije i nadležne službe, koje obavljaju uviđaj i prikupljaju sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Identitet nastradalih za sada nije zvanično saopšten.

Podsećamo, na ovom mestu je pre nekoliko nedelja potonuo splav.

Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon završetka istrage i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

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