Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na Gradskoj plaži u Užicu, u blizini splava koji je potonuo pre nekoliko nedelja, danas su u vodi pronađena tela dvojice muškaraca.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, postoji sumnja da su se muškarci utopili, ali će tačan uzrok smrti biti utvrđen nakon uviđaja i obdukcije.

Foto: Z. G.

Na mestu događaja nalaze se pripadnici policije i nadležne službe, koje obavljaju uviđaj i prikupljaju sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Identitet nastradalih za sada nije zvanično saopšten.

Podsećamo, na ovom mestu je pre nekoliko nedelja potonuo splav.