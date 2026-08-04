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Policija je uhapsila dve žene i muškarca, zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Radovana Gajičića (73), čije je nago i vezano telo pronađeno juče u jednom potkrovlju u naselju Karaburma. Podsetimo, kako je Kurir pisao, u prostoriji su istražitelji zatekli i sef koji je bio otvoren ali u njemu nije bilo novca. Kako saznajemo,  kod osumnjičenih kojima su stavljene lisice na ruke u Subotici, pronađen je i deo novca koji je opljačkan iz njegovog stana. 

Kako je Kurir pisao, istražitelji su odmah posumnjali da je u zločin umešana ženska osoba koju su, prema nezvaničnim informacijama sigurnosne kamere snimile kako ulazi u objekat. 

Telo G. R. pronađeno nago i vezano, sumnja se da je opljačkan Foto: Ilija Ilić

Uviđaj na mestu zločina koji su vršili dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i pripadnici policije trajao je juče satima. 

- Odmah se posumnjalo da je motiv zločina koristoljublje, jer je ubijeni Gajičić nedavno za 180.000 evra prodao stan. Navodno, novac je čuvao u sefu, koji je juče tokom uviđaja pronađen u potkrovlju, ali je bio otvoren i u njemu nije bilo novca - podseća izvor Kurira. 

Prema informacijama iz istrage, telo nesrećnog čoveka bilo je na dušeku, a ruke su mu na leđima bile vezane pertlom. 

- Pojedinačna uloga osumnjičenih još uvek se utvrđuje - otkriva izvor Kurira. 

Prema nezvaničnim informacijama, na teret im se stavlja teško ubistvo.

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