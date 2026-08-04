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Policija je izvukla tela dva muškarca iz vode na Gradskoj plažikod vrbe u Užicu, koja se nalazi između trambuline i splava, potvrđeno je za Kurir.

Nezvanično saznajemo da je tela dvojice muškaraca u vodi video je slučajni prolaznik oko 9 sati ujutru. Odmah je obaveštena policija i hitna pomoć.

Na Gradskoj plaži pronađena tela dvojice muškaraca Foto: Kurir/Z.G.

- Njih dvojica i još jedan sedeli su noćas ovde kod vrbe i pili. Treći muškarac koji je bio sa njima je otišao. Šta se kasnije dešavalo ne zna se, utvriće istraga - kažu zaposleni u ustanovi “Veliki park”, koja je nadležna za Gradsku plažu.

Pretpostavlja se da je jedan od njih upao u vodu, a drugi pošao da ga izvuče, ali je i on upao, pa se oba udavila.

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Pronađena tela Užice  Izvor: Kurir/Z.G.

Na mestu gde su sedeli policija je pronašla flaše alkoholnog pića i omote od tableta.

Tela su izvučena iz vode i u toku je istražni postupak i utvrđivanje indetiteta.

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