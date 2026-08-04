JEDAN UPAO U VODU, DRUGI POKUŠAO DA GA IZVUČE, PA OBOJICA POTONULI? Novi detalji tragedije u Užicu: Sedeli su i pili, sa njima je bio i treći muškarac (foto)
Policija je izvukla tela dva muškarca iz vode na Gradskoj plažikod vrbe u Užicu, koja se nalazi između trambuline i splava, potvrđeno je za Kurir.
Nezvanično saznajemo da je tela dvojice muškaraca u vodi video je slučajni prolaznik oko 9 sati ujutru. Odmah je obaveštena policija i hitna pomoć.
- Njih dvojica i još jedan sedeli su noćas ovde kod vrbe i pili. Treći muškarac koji je bio sa njima je otišao. Šta se kasnije dešavalo ne zna se, utvriće istraga - kažu zaposleni u ustanovi “Veliki park”, koja je nadležna za Gradsku plažu.
Pretpostavlja se da je jedan od njih upao u vodu, a drugi pošao da ga izvuče, ali je i on upao, pa se oba udavila.
Na mestu gde su sedeli policija je pronašla flaše alkoholnog pića i omote od tableta.
Tela su izvučena iz vode i u toku je istražni postupak i utvrđivanje indetiteta.