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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, zajedno sa Službom za borbu protiv droga i Policijskom upravom Užice, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu, uhapsili su A. F. (47), zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Uhapšen sa više od 6 kg amfetamina i kokainom Foto: Mup

Policija je pretresom vozila kojim je upravljao osumnjičeni pronašla oko 6,04 kilograma amfetamina, 73,8 grama kokaina i digitalnu vagu za precizno merenje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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