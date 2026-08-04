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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, zajedno sa Službom za borbu protiv droga i Policijskom upravom Užice, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu, uhapsili su A. F. (47), zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

1/4 Vidi galeriju Uhapšen sa više od 6 kg amfetamina i kokainom Foto: Mup

Policija je pretresom vozila kojim je upravljao osumnjičeni pronašla oko 6,04 kilograma amfetamina, 73,8 grama kokaina i digitalnu vagu za precizno merenje.