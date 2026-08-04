U akciji Uprave kriminalističke policije i PU Užice uhapšen je A. F. (47), kod kojeg je, prema navodima policije, pronađeno oko 6,04 kilograma amfetamina, 73,8 grama kokaina i digitalna vaga za precizno merenje.
MUP
DILER IZ UŽICA PAO ZBOG DROGE! U kolima krio kilograme amfetamina i kokaina - policija ga zaustavila, pa usledio šok! (foto)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, zajedno sa Službom za borbu protiv droga i Policijskom upravom Užice, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu, uhapsili su A. F. (47), zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Uhapšen sa više od 6 kg amfetamina i kokainom Foto: Mup
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Policija je pretresom vozila kojim je upravljao osumnjičeni pronašla oko 6,04 kilograma amfetamina, 73,8 grama kokaina i digitalnu vagu za precizno merenje.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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