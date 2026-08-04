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Suđenje Ljubisavu T. (81) koji je optužen da je 28. avgusta prošle godine iz lovačke puške "Mauzer" ubio svog komšiju Jovana M.(80), u ataru sela Pirkovac kod Svrljiga, a onda njegovo telo premestio u susedno selo Radenkovac, održano je danas u Višem sudu u Nišu gde su iznesene završne reči tužilaštva, odbrane, a svoju izjavu je dao i okrivljeni.

Okrivljeni Ljubisav T. Foto: Kurir/M.S.

Na današnjem pretresu je okončana istraga, a nakon toga je tužiteljka Jelena Papović Miladinović zatražila kaznu za Ljubisava T. od 20 godina zatvora. Advokat odbrane, Dalibor Lazović je rekao da neki dokazni postupci nisu obavljeni te je zatražio najnižu kaznu po Zakonu za krivično delo ubistvo. On je rekao da je biološki materijal oštećenog.

- Dokazano je nedvosmisleno da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret i da je nakon toga pokušao da sakrije telo kao i tragove na odeći koju je nosio - rekla je Papović Miladinović.

Ljubisav T. je imao zamerku na sprovođenje istrage.

- Meni je prvo odrđeno krivično delo, a onda se tražila platforma kako bi se to dokazalo. Imam zamerke i na optužnicu jer se navodi da sam rekao "onda sam ga pogodio u grudi", a rekao sam "onda je pogođen u grudi". Iz dnk dokaza se jasno vidi da smo se otimali o pušku i da nisam bio u prilici da ga gađam. U optužnici se navodi da sam sa umišljajem izvršio krivično delo, ali to nije istina - naveo je Ljubisav u završnoj reči. On je ranije rekao da su se on i pokojni Jovan sreli u bašti i da je on imao pušku.

Onda je došlo do otimanja o oružje i kada je opalila, Jovana je pogodio hitac u grudi. Ljubisav T. je ranije spomenuo da su se zamerili oko nekog nestalog novčanika s njegovog stola, a danas je na završnim rečima naveo da je problem bila i neka testera, ali to nije detaljno obrazlagao.

1/9 Vidi galeriju Ubistvo kod Svrljiga Foto: Kurir.rs/Marko Smiljković

Njih dvojica nisu razgovarali preko 40 godina, a onda su se sreli u bašti na granici svojih njiva u ataru sela Pirkovac gde je došlo do Jovanove smrti.

Na osnovu svega što je izrečeno danas u sudu postoji mogućnost da je Jovan ubijen sa distance nešto manjim od jednog metra.

Ljubisav je tog dana imao neotkočenu pušku Mauzer u ruci. Kada su se videli u bašti onda je Jovana optužio da mu je ukrao neki novčanik s novcem sa stola u kući. Kada je ovaj to negirao, prema Ljubisavovim rečima, došlo je do otimanja o oružje koje je u jednom trenutku opalilo i pogodilo Jovana u grudi nakon čega je odmah nastupila smrt.