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Užička policija utvrdila je identitet dvojice muškaraca čija su tela jutros pronađena u reci Đetinji, na Gradskoj plaži u Užicu. Reč je o Imreu Fabianu zvanom Fudo (54) i Darku Muriću (31), obojici iz Užica.

Prema dosadašnjim saznanjima, njihova tela u vodi, ispod vrbe na Gradskoj plaži, jutros je uočio prolaznik koji je šetao tim delom obale i o tome odmah obavestio policiju.

Nezvanično, dvojica muškaraca su prethodne noći boravila na obali Đetinje sa još jednim muškarcem. Nakon što je on otišao, Fabian i Murić ostali su na tom mestu. Policija je tokom uviđaja pronašla flaše od alkoholnog pića i omote od tableta.

Na Gradskoj plaži pronađena tela dvojice muškaraca Foto: Kurir/Z.G.

Istraga o okolnostima koje su dovele do njihove smrti je u toku. Po nalogu višeg javnog tužioca biće obavljena obdukcija, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

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