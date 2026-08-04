Na teret mu se stavljaju dva dela

Na teret mu se stavljaju dva dela

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Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će da bude sproveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Podsetimo, detalje događaja otkrio je snimak sa nadzorne kamere na kom se vidi da je taksista Đ. J. (25) nakon fizičkog obračuna seo u "škodu oktaviju" i pri velikoj brzini krenuo ka M. J. (44) koji je u tom trenutku stajao na kolovozu.

U tom trenutku odigrao se najjeziviji detalj drame - taksi vozilo je projurilo tik pored dečijih kolica u kojima se nalazila beba, za dlaku izbegavši stravičnu tragediju.

Nakon što je automobilom uradio M. J, on je izašao iz vozila držeći metalnu šipku u rukama i pred zapanjenim prolaznicima počeo besomučno da lupa "škodu fabiju" u vlasništvu povređenog muškarca.