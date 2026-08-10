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Robertu G. (34) iz Alibunara povećana je kazna zatvora sa tri na četiri godine zbog smrti njegovog komšije Ivana Jovičina (27)kog je pijan pokosio automobilom marke "BMW" na Božić, 7. januara 2022. godine, saznaje Kurir. Iako je kazna povećana, porodica nastradalog kaže da pravda još nije u potpunosti zadovoljena, jer kako ističu, Robert G. tek treba da ide na izdržavanje zatvorske kazne, te ga još uvek skoro svakodnevno viđaju u selu.

Žive u istom selu

Naime, Apelacioni sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva i preinačio prvostepenu presudu u delu koji se odnosi na krivičnu sankciju zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Dodatnu bol, kako navode iz porodice nastradalog, predstavlja činjenica da sa njim žive u istom selu i da ga i dalje gotovo svakodnevno viđaju.

Ivan sa majkom Foto: Privatna Arhiva

- On je normalno nastavio svoj život, šeta i ide po kafićima, kao da se ništa nije desilo, kao da ja nisam izgubila svog sina tog dana. To su strašne stvari koje mi, roditelji poginule dece, moramo da trpimo - započela je svoju ispovest za Kurir, majka nastradalog mladića, Slađana Jovičin.

- Kazna jeste povećana na četiri godine, a on tek treba da ide na izdržavanje kazne. Mi smo iz istog sela i viđamo ga često. Svaki put kada ga sretnemo, vraćaju nam se slike najgoreg dana u životu. To je bol koju niko ne može da razume, nadamo se da će uskoro otići na robiju iako nama ta kazna ništa ne znači i ne može da vrati Ivana - priča potresena majka.

Robija Iz Osnovnog suda u Pančevu potvrđeno je Kuriru da je Robertu G. upućen poziv za izdržavanje kazne, koja počinje 20. avgusta. Kaznu će služiti u Kazneno-popravnom zavodu u Pančevu.

Majka podseća da je tragedija zauvek promenila život njene porodice.

- Nekad smo se radovali prazniku, a sada samo tuga. Nema više kod nas ni Badnjaka, ni Božića. Tog dana izgubila sam dete koje je bilo vredno, pošteno, čoveka koji je osnovao svoju porodicu, a koja je ostala bez stuba kuće. Niko nikada neće moći da zauzme njegovo mesto.

Kako kaže, posebno joj teško pada to što čoveka koji je izazvao tragediju svakodnevno sreće.

- Pijanica koja nam je ubila sina sve vreme je na slobodi. Gledamo ga kako kupuje piće i sedi po kafićima, dok mog Ivana nema. Ni trunku empatije, ni kajanja nismo videli. To je strašno - ispričala je majka.

Osakatio ga

Slađana podseća da su njen sin i Robert G. kobnog dana čak bili u istom društvu, pa čak, kako kaže, imaju i zajedničku fotografiju koja je nastala kada su zajedno išli u badnjake.

Zajednička fotografija osuđenog i žrtve Foto: Printscreen Privatna Arhiva, Printscreen

- Njih dvojica su u zajedničkom društvu išli po badnjak to jutro, a on nakon nesreće nije mogao ni da stoji na nogama. Bio je pijan i drogiran. Strašno je i to što je on samo 48 sati proveo u pritvoru - ispričala je ranije majka.

Ona se prisetila i potresnih scena nakon nesreće.

- Pravio se da se ničega ne seća, a Ivana je od siline udarca prepolovio. Osakatio ga, noge su mu bile na jednoj strani, a ostatak tela pored pokvarenih kola. Moj suprug ga je držao u naručju, ali je posle deset minuta preminuo - ispričala je majka nastradalog.

Prvobitno bio osuđen na 3 godina

Podsetimo, Ivan Jovičin (32) poginuo je u ranim jutarnjim satima na Božić, 7. januara 2022. godine, kada je ispred porodične kuće pokušavao da popravi automobil nakon što se vratio iz izlaska. Prema optužnici, Robert G. je tada upravljao BMW-om sa 3,33 promila alkohola u krvi i udario pešaka. Od siline udarca otkinuo mu je noge, a nesrećni mladić, otac dvoje dece, preminuo je na putu do bolnice.

Apelacioni sud u Beogradu sada je usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i povećao kaznu sa tri na četiri godine zatvora.

- Optužnica protiv vozača podignuta je tek dve godine nakon nesreće, nakon čega je usledio sudski postupak. Prvostepenom presudom bio je osuđen na tri godine zatvora, ali je Apelacioni sud u Beogradu, usvajanjem žalbe tužilaštva, kaznu povećao na četiri godine zatvora - kaže naš izvor i dodaje da porodica Jovičin i dalje čeka da osuđeni bude upućen na izdržavanje pravosnažno izrečene kazne.

Neutešni

Otac nastradalog Ivana Jovičina, Radojica, izjavio je ranije za Kurir da je osuđeni tokom postupka priznao da je popio više alkohola nego što je prvobitno tvrdio, ali da se i dalje branio navodima da se ne seća kobnog događaja.

Otac Radojica i Ivan Jovičin Foto: Kurir televizija/Privatna arhiva

- Veštaci su jasno utvrdili da je bio u teškom alkoholisanom stanju i potpuno nesposoban za upravljanje vozilom. Rekao je da ne zna ni koliko je piva popio, ali je očigledno da je količina alkohola bila veća nego što je priznao - rekao je Jovičin.

Otac stradalog ispričao je takođe da osuđeni nije pokazao kajanje niti je porodici uputio saučešće.