DEVOJKU DRŽAO ZAROBLJENU U STANU I TUKAO JE DANIMA! Pripadnik tzv. kosovske policije sve priznao, osuđen na uslovnu kaznu!
Pripadnik takozvane kosovske policije A. V. (34) dobio je uslovnu kaznu od 10 meseci zatvora zbog protivpravnog lišenja slobode i nasilja nad emotivnom partnerkom I. Ž. iz Kruševca.
Kazna zatvora neće biti izvršena ukoliko u roku od dve godine od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično delo.
Prema saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, A. V. je priznao da je 27. i 28. jula u Sokobanji svoju partnerku protivpravno držao u stanu i nije joj dozvoljavao da izađe.
Tokom tog perioda, kako se navodi, oštećenoj je naneo više lakih telesnih povreda na različitim delovima tela.
Sporazum o priznanju krivičnog dela zaključen je 29. jula između Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu i okrivljenog, a istog dana ga je prihvatio i Osnovni sud u Aleksincu.
Nakon odluke suda, tužilaštvo je ukinulo ranije određeno zadržavanje prema A. V.
Prema ranijim navodima iz istrage, osumnjičeni je partnerku držao u stanu u Sokobanji i prema njoj postupao na način koji je tužilaštvo okarakterisalo kao naročito svirep, pri čemu joj je naneo povrede koje su kvalifikovane kao lake telesne povrede.