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Kazna zatvora neće biti izvršena ukoliko u roku od dve godine od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično delo.

Prema saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, A. V. je priznao da je 27. i 28. jula u Sokobanji svoju partnerku protivpravno držao u stanu i nije joj dozvoljavao da izađe.

Tokom tog perioda, kako se navodi, oštećenoj je naneo više lakih telesnih povreda na različitim delovima tela.

Sporazum o priznanju krivičnog dela zaključen je 29. jula između Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu i okrivljenog, a istog dana ga je prihvatio i Osnovni sud u Aleksincu.

Nakon odluke suda, tužilaštvo je ukinulo ranije određeno zadržavanje prema A. V.