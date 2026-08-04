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Pripadnik takozvane kosovske policije A. V. (34) dobio je uslovnu kaznu od 10 meseci zatvora zbog protivpravnog lišenja slobode i nasilja nad emotivnom partnerkom I. Ž. iz Kruševca.

Kazna zatvora neće biti izvršena ukoliko u roku od dve godine od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično delo.

Prema saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, A. V. je priznao da je 27. i 28. jula u Sokobanji svoju partnerku protivpravno držao u stanu i nije joj dozvoljavao da izađe.

Tokom tog perioda, kako se navodi, oštećenoj je naneo više lakih telesnih povreda na različitim delovima tela.

Sporazum o priznanju krivičnog dela zaključen je 29. jula između Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu i okrivljenog, a istog dana ga je prihvatio i Osnovni sud u Aleksincu.

Nakon odluke suda, tužilaštvo je ukinulo ranije određeno zadržavanje prema A. V.

Prema ranijim navodima iz istrage, osumnjičeni je partnerku držao u stanu u Sokobanji i prema njoj postupao na način koji je tužilaštvo okarakterisalo kao naročito svirep, pri čemu joj je naneo povrede koje su kvalifikovane kao lake telesne povrede.

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