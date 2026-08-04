Slušaj vest

Prava drama i nezapamćeno nasilje odigrali su se u nedelju prepodne u Lazarevcu, kada je za sada nepoznati muškarac brutalno napao i opljačkao stariji bračni par u njihovom porodičnom domu.

Kako se saznaje, jezivi napad odigrao se 2. avgusta oko 11 časova, u jednoj mirnoj ulici u Lazarevcu.

Sramno lukavstvo napadača

Prema informacijama iz istrage, razbojnik je zakucao na vrata starca (89) i starice (81), predstavivši se kao serviser koji je došao da proveri ispravnost njihovog bojlera. Nesrećni penzioneri su ga, ne sumnjajući ništa, pustili u dom.

Međutim, ubrzo je usledio pakao. Napadač ih je pozvao u kupatilo pod izgovorom da im pokaže da li radi signalna lampica na uređaju.

Kada su nesrećni ljudi ušli za njim, razbojnik ih je mučki i svom snagom odgurnuo. Od siline udarca, oboje penzionera palo je na pod, zadobivši pri padu više teških posekotina u predelu glave.

Krvavi ležali na podu

Dok su povređeni i preplašeni supružnici ležali u krvi na podu kupatila, napadač je izvadio pištolj, uperio ga direktno u njih i uz pretnju smrću zatražio da mu predaju sav novac koji imaju u kući.

U strahu za goli život, nesrećni starac je uspeo da dođe do novčanika i preda razbojniku sumu od 20.000 dinara.Nakon što je uzeo novac, razbojnik je prestrašeni bračni par zaključao u kupatilu, a potom detaljno pretražio ostale prostorije i stvari u kući, posle čega je pobegao u nepoznatom pravcu.

Lekari im ukazali pomoć, policija na nogama

Povređenim supružnicima prva lekarska pomoć ukazana je u Hitnoj službi Doma zdravlja u Lazarevcu, gde su im konstatovane višestruke posekotine na glavi. Zbog ozbiljnosti povreda i duboke starosti pacijenata, oni su upućeni na dalju opservaciju i lečenje u Valjevo.

Uviđaj na licu mesta izvršila je policija, a o svemu je obavešten i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Lazarevcu, koji je ovo delo kvalifikovao kao krivično delo razbojništvo.

Policija intenzivno traga za napadačem.

(Telegraf.rs)

Ne propustiteHronikaOVO JE IMUĆNI VLASNIK PILJARE ČIJE JE TELO NAĐENO NA KARABURMI! Raša stekao silno bogatstvo, pa ubijen zbog novca? Pronađen go i vezan na dušeku! (FOTO)
karaburma1.jpg
HronikaOVO JE POTKROVLJE NA KOM JE UBIJEN MUŠKARAC NA KARABURMI: Držao je dve piljare, prodao stan, a sef pronađen otvoren i prazan! Traga se za misterioznom devojkom
karaburma.png
HronikaPRVE SLIKE S MESTA ZLOČINA NA KARABURMI: Vlasnika prodavnice voća devojka namamila, vezala, opljačkala i ubila? Komšije u šoku
Karaburma ubistvo G. R. (73).jpg
HronikaKURIR SAZNAJE: ZBOG UBISTVA NA KARABURMI TRAGA SE ZA DEVOJKOM? Muškarac pronađen go, vezan i opljačkan! Nedavno prodao stan, novac nestao iz sefa
Karaburma ubistvo G. R. (82).jpeg