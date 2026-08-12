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Sretko Kalinić, ozloglašeni pripadnik "zemunskog klana" koji u zatvoru Zabela služi maksimalnu kaznu, nije prvi osuđenik koji je odlučio da stane na "ludi kamen" iza rešetaka. Inače, njemu je ovo drugi put da se ženi u kazamatu, a ranije su isto učinili i neki od najpoznatijih osuđenika. Tokom prethodih decenija brakove među zatvorskim zidinama sklopili su i Kristijan Golubović, Branko Berček, Aleksandar Čabarkapa, ali i brojni drugi manje poznati javnosti.

Kalinić je, podsetimo, pre nekoliko dana u prisustvu pojačane zatvorske straže, kumova i gradskog matičara sudbonosno "da" izgovorio novoj izabranici u zatvoru u kom služi maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića i drugih zločina "zemunskog klana".

Interesantno je da je Kaliniću ovo drugi put da se ženi u zatvoru, pošto je prvu ceremoniju venčanja, u istom ambijentu, imao u julu 2023.

Branko Berček Foto: Privatna Arhiva

U istom zatvoru, sa najstrožim režimom obezbeđenja, prošle godine se oženio i Branko Berček, bivši pripadnik "crvenih beretki", koji služi takođe maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora u Zabeli. Prema pisanju medija, buduću suprugu upoznao je upravo u ovom požarevačkom zatvoru, dok je bila u poseti drugom osuđeniku.

Narko-diler oženio pevačicu u zatvoru Slovenački državljanin Kristijan Kamenik, poznatiji kao Slovenački Arkan, tokom suđenja za šverc droge u Srbiji, 2006. godine, u zatvoru se oženio slovenačkom pevačicom. U to vreme, u rodnoj državi protiv njega se vodio i postupak za četvorostruko ubistvo, ali je godinama kasnije oslobođen. Pevačica koja se udala za njega u zatvoru, za slovenačke medije, tada je rekla da "tu nema ljubavi i da samo želi da bude uz Kamenika" i da će se kada sve prođe razvesti, što se i dogodilo.

U „Zabeli“ se u septembru 2006. godine venčao i Aleksandar Kristijan Golubović, koji je u to vreme služio kaznu zbog reketiranja. Međutim, po izlasku iz zatvora, samo godinu dana je proveo na slobodi, pošto je 2010. uhapšen zbog dilovanja droge ispred Crkve Svetog Marka. Posle novog hapšenja, ovaj bračni par se razveo.

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Kristijan Golubović Foto: Ilija Ilić, Kurir

- Tek venčanim bračnim parovima u zatvorima je dozvoljeno da nakon venčanja tri sata provedu u posebnim prostorijama, takozvanim ljubavnim sobama. U Zabeli je to objekat koji je izdvojen u zatvorskom dvorištu i koji stanovnici ovog kazamata popularno zovu "kuća ljubavi". Inače, ove prostorije nisu namenjene samo tek venčanima, već i drugim osuđenicima i pritvorenicima koji su oženjeni, ali i onima koji imaju nevenčane supruge - objasnio je sagovornik Kurira.

Objasnio je i da osim građanskog venčanja, zatvorenici se povremeno odlučuju i na sklapanje crkvenog braka iza rešetaka.

Ljubavna kuća u Zabeli Foto: Zorana Jevtić

Tako se na večnu ljubav u kaperli Vaskrsenja Hristovog u beogradskom Centralnom zatvoru 2017. višestruki povratnik hapšen zbog različitih krivičnih dela, Aleksandar Čabarkapa, zakleo supruzi s kojom je u to vreme imao četvoro dece.

Kako je tada Kurir pisao, venčanju su prisustvovali i njihovi naslednici, a njegova supruga tada je izjavila da ima veliku tremu, iako su građanski u to vreme bili venčani već 13 godina.

- Različiti su motivi za odluku da neko sudbonosno "da" izgovori u zatvoru ili pritvoru. Nekada je to prevelika ljubav, a nekada aktere motiviše nada u pogodnosti i blaži ishod sudskog postupka, ukoliko je on u toku. Sudovi, prilikom donošenja odluke o kazni, u obzir često uzimanju i bračne prilike okrivljenog - objašnjava sagovornik Kurira.

On navodi i da postoje procedure koje mora da ispuni onaj ko se odluči na taj korak, a konačnu odluku o tome da li ispunjava uslove, kao i ko može da prisustvuje venčanju, donosi uprava zatvora.

Čaba Der Foto: Profimedia

Javnost je ostala šokirana kada je 2022. jedan od najpoznatijih plaćenih ubica koji u zatvoru u Mađarskoj služi doživotnu kaznu zatvora, dok je u Srbiji osuđen na maksimalnih 40 godina robije zaprosio ženu koju je upoznao tako što je o njoj pročitao članak u medijima, a onda joj ponudio pomoć. Zbog problema koje je imala finansijski joj je pomogao, a ona je počela da ga posećuje u zatvoru.

- Potom smo počeli da se dopisujem i od tada smo u kontaktu. Između nas se rodila jaka emotivna veza i uskoro ću mu otići u posetu. Priznao mi je da je zaljubljen i da su mu dani mnogo mirniji od kako je sa mnom. Jednostavno, razvila se jaka emiocija - izjavila je ona za mađarske medije i potvrdila da je su njih dvoje na korak do braka.