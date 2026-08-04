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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa policijskim službenicima PU Kikinda i PU Subotica, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M.Đ. (1986), M. S. (1995) i M. K. (1994)zbog ubistva vlasnika piljare Radivoja Gajičića.

Podsetimo, vlasnik piljare sa Karaburme Radivoje Gajičić ubijen je juče u potkrovlju svog objekta u kom je držao piljaru. Vest da je telo Gajičića, među komšijama poznatijeg kao Raša, pronađeno u ponedeljak ujutru na potkrovlju na Karaburmi, potresla je ceo kraj. A podsetimo, kako smo ranije danas pisali, tri osobe su uhapšene zbog zločina, među kojima dve žene.

- M.Đ. i M. S. su, kako se sumnja, 2. avgusta uveče, došli u stan na Paliluli i sedamdesettrogodišnjem muškarcu vezali ruke i noge, a u usta stavili tkaninu - piše u saopštenju MUP-a.

Osumnjičeni su zatim, iz sefa uzeli, za sada neutvrđeni iznos novca, dok je M. K. za to vreme, osmatrala ulaz u nameri da ih upozori ukoliko se neko pojavi.

Foto: Društvene Mreže

Sedamdesettrogodišnji muškarac je u jutarnjim satima pronađen bez znakova života.

M.Đ. i M. K. su prilikom hapšenja zatečene u vozilu marke Volkswagen koje su, kako se sumnja, kupile od ukradenog novca, dok je deo novca nađen u vozilu, kao i prilikom pretresanja stana i drugih prostorija na adresi na kojoj ga je sakrio M. S.