UBILI ČOVEKA, OPLJAČKALI GA, PA OD PARA KUPILI AUTO! MUP otkrio nove detalje ubistva vlasnika piljare na Karaburmi
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa policijskim službenicima PU Kikinda i PU Subotica, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M.Đ. (1986), M. S. (1995) i M. K. (1994)zbog ubistva vlasnika piljare Radivoja Gajičića.
Podsetimo, vlasnik piljare sa Karaburme Radivoje Gajičić ubijen je juče u potkrovlju svog objekta u kom je držao piljaru. Vest da je telo Gajičića, među komšijama poznatijeg kao Raša, pronađeno u ponedeljak ujutru na potkrovlju na Karaburmi, potresla je ceo kraj. A podsetimo, kako smo ranije danas pisali, tri osobe su uhapšene zbog zločina, među kojima dve žene.
- M.Đ. i M. S. su, kako se sumnja, 2. avgusta uveče, došli u stan na Paliluli i sedamdesettrogodišnjem muškarcu vezali ruke i noge, a u usta stavili tkaninu - piše u saopštenju MUP-a.
Osumnjičeni su zatim, iz sefa uzeli, za sada neutvrđeni iznos novca, dok je M. K. za to vreme, osmatrala ulaz u nameri da ih upozori ukoliko se neko pojavi.
Sedamdesettrogodišnji muškarac je u jutarnjim satima pronađen bez znakova života.
M.Đ. i M. K. su prilikom hapšenja zatečene u vozilu marke Volkswagen koje su, kako se sumnja, kupile od ukradenog novca, dok je deo novca nađen u vozilu, kao i prilikom pretresanja stana i drugih prostorija na adresi na kojoj ga je sakrio M. S.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni u nadležno tužilaštvo.