Slušaj vest

U automobilu koji su, kako se sumnja, kupile ukradenim novcem, uhapšene su M. Đ. (40) i M. K. (32), osumnjičene za teško ubistvo sedamdesettrogodišnjeg vlasnika piljare Radivoja Gajičića na Karaburmi. Istovremeno je uhapšen i M. S. (31), kod kojeg je, prema navodima policije, pronađen deo novca za koji se sumnja da potiče iz ovog zločina.

01:05 Hapšenje zbog ubistva vlasnika piljare na Karaburmi Izvor: MUP

- Prilikom hapšenja, M. Đ. i M. K. zatečene su u automobilu marke „Folksvagen“, za koji se sumnja da je kupljen novcem ukradenim iz stana žrtve.Deo novca pronađen je u vozilu, dok je ostatak otkriven tokom pretresa stana i drugih prostorija koje je, prema sumnjama istražitelja, koristio M. S. - piše u saopštenju.

Kako se može videti na snimku koji je objavio MUP, osumnjičeni muškarac je najpre pokušao da pobegne, međutim, vrlo brzo se savladan i uhapšen. Nakon pretresa objekta, koji se čini kao napušteni, policija je pronašla deo novca, zakopano u zelenoj kesi.

U hapšenju su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa policijskim upravama u Kikindi i Subotici, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se sumnja, M. Đ. i M. S. su 2. avgusta uveče došli u stan sedamdesettrogodišnjeg muškarca na Paliluli, gde su mu vezali ruke i noge, a u usta stavili tkaninu. Nakon toga su iz sefa uzeli za sada neutvrđenu količinu novca.

Za to vreme, kako navodi policija, M. K. je osmatrala ulaz u zgradu kako bi upozorila saučesnike ukoliko se neko pojavi.

Sedamdesettrogodišnji muškarac pronađen je narednog jutra bez znakova života.

Foto: Društvene Mreže

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za teško ubistvo u saizvršilaštvu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsetimo, uviđaj na mestu zločina koji su vršili dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i pripadnici policije trajao je juče satima.

- Odmah se posumnjalo da je motiv zločina koristoljublje, jer je ubijeni Gajičić nedavno za 180.000 evra prodao stan. Navodno, novac je čuvao u sefu, koji je juče tokom uviđaja pronađen u potkrovlju, ali je bio otvoren i u njemu nije bilo novca - podseća izvor Kurira.