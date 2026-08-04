PARE ZAKOPAO U NAPUŠTENU KUĆU, PA POKUŠAO DA POBEGNE! Pogledajte dramatičan snimak hapšenja zbog ubistva na Karaburmi, evo gde su i osumnjičene žene! VIDEO
U automobilu koji su, kako se sumnja, kupile ukradenim novcem, uhapšene su M. Đ. (40) i M. K. (32), osumnjičene za teško ubistvo sedamdesettrogodišnjeg vlasnika piljare Radivoja Gajičića na Karaburmi. Istovremeno je uhapšen i M. S. (31), kod kojeg je, prema navodima policije, pronađen deo novca za koji se sumnja da potiče iz ovog zločina.
- Prilikom hapšenja, M. Đ. i M. K. zatečene su u automobilu marke „Folksvagen“, za koji se sumnja da je kupljen novcem ukradenim iz stana žrtve.Deo novca pronađen je u vozilu, dok je ostatak otkriven tokom pretresa stana i drugih prostorija koje je, prema sumnjama istražitelja, koristio M. S. - piše u saopštenju.
Kako se može videti na snimku koji je objavio MUP, osumnjičeni muškarac je najpre pokušao da pobegne, međutim, vrlo brzo se savladan i uhapšen. Nakon pretresa objekta, koji se čini kao napušteni, policija je pronašla deo novca, zakopano u zelenoj kesi.
U hapšenju su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa policijskim upravama u Kikindi i Subotici, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Kako se sumnja, M. Đ. i M. S. su 2. avgusta uveče došli u stan sedamdesettrogodišnjeg muškarca na Paliluli, gde su mu vezali ruke i noge, a u usta stavili tkaninu. Nakon toga su iz sefa uzeli za sada neutvrđenu količinu novca.
Za to vreme, kako navodi policija, M. K. je osmatrala ulaz u zgradu kako bi upozorila saučesnike ukoliko se neko pojavi.
Sedamdesettrogodišnji muškarac pronađen je narednog jutra bez znakova života.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za teško ubistvo u saizvršilaštvu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Podsetimo, uviđaj na mestu zločina koji su vršili dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i pripadnici policije trajao je juče satima.
- Odmah se posumnjalo da je motiv zločina koristoljublje, jer je ubijeni Gajičić nedavno za 180.000 evra prodao stan. Navodno, novac je čuvao u sefu, koji je juče tokom uviđaja pronađen u potkrovlju, ali je bio otvoren i u njemu nije bilo novca - podseća izvor Kurira.
Prema informacijama iz istrage, telo nesrećnog čoveka bilo je na dušeku, a ruke su mu na leđima bile vezane pertlom.