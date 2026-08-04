Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Službe za suzbijanje korupcije, Odeljenje za borbu protiv korupcije Beograd, UKP uhapsili su G.B. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je kao menadžer jedne benzinske stanice na teritoriji opštine Zemun protivpravno otuđio više od 7 miliona dinara iz blagane pomenute benzinske stanice, kao i 28.000 evra od menjačnice, koja posluje u sklopu pomenute benzinske stanice, a koji iznosi su mu bili povereni na radu u subjektu privrednog poslovanja.