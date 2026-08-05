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Mladiću D.B. (22) je po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje u trajanju od 48 časova.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je u saizvršilaštvu sa maloletnim licem protiv kojeg je postupak razdvojen, izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti jer je 2. avgusta godine u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Zemun napao službeno lice u vršenju poslova javne bezbednosti-policijskog službenika PS Zemun i naneo mu telesne povrede. On je takođe istog dana oštećenom M.S. oduzeo novčanik i kaiš.

Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni D.B. je negirao izvršenje krivičnih dela koje mu se stavljaju na teret.

Imajući u vidu postojanje osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom D.B.

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