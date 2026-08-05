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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, Subotici i Somboru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci, uhapsili su D. K. (1986) iz Kule i A. B. (1976) iz Sombora zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili šest krivičnih dela teška krađa.

Sumnja se da su oni tokom prethodnih godinu dana, na području Bača, Gajdobre, Ratkova, Čelareva i Alekse Šantića, krali automobile tako što su prethodno iz kuća vlasnika odnosili torbice sa ključevima vozila.

Efikasnim operativnim radom policija je rasvetlila ova krivična dela i uhapsila osumnjičene.

Pretresom prostorija koje koriste osumnjičeni u okolini Bačke Topole, kao i garaža na području Sombora, pronađeni su svi ukradeni automobili, koji su potom vraćeni vlasnicima.

D. K. i A. B. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Bačkoj Palanci.