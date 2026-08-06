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Na području Policijske uprave u Subotici od 27. jula do 2. avgusta 2026. godine dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest osoba povređeno.

U tri saobraćajne nezgode dve osobe zadobile su teške, a četiri lake telesne povrede, dok je u šest udesa pričinjena samo materijalna šteta.

Tokom navedenog perioda policija je podnela 73 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdala 804 prekršajna naloga i iz saobraćaja isključila 44 vozača.

Od tog broja, za osam vozača određena je mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

Pripadnici Policijske uprave u Subotici nastavljaju sa kontrolom saobraćaja i apeluje se na vozače da poštuju propise i odgovornim ponašanjem doprinesu većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.