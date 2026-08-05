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Samo 24 sata nakon brutalnog zločina na Karaburmi usledio je veliki preokret u istrazi. Nakon što je muškarac pronađen mrtav u svom stanu, policija je brzom akcijom identifikovala i uhapsila osumnjičenog muškarca i dve žene koji se dovode u vezu sa ubistvom. Snimci hapšenja otkrivaju trenutak njihovog privođenja, dok istražitelji sada utvrđuju sve detalje ovog zločina.

Kako su istražitelji za tako kratko vreme došli do osumnjičenih, za emisiju "Redakcija", otkrio je Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije".

- Moramo na početku da kažemo da, prema onome što za sada znamo, ubijeni jeste poznavao osumnjičene za ovo teško krivično delo. Međutim, ukoliko se ispostavi da je reč o pljački koja je završena ubistvom, onda ponovo dolazimo do teme za koju se pokret "Novi ljudi - Nova snaga Srbije" zalaže, a to je ponovno uvođenje smrtne kazne. Ipak, moramo sačekati rezultate veštačenja i istrage kako bismo znali zbog čega je i na koji način ubijen. Ne treba donositi zaključke pre nego što se utvrde sve činjenice - rekao je Marković.

Blažo Marković predsednik pokreta Novi ljudi - nova snaga Srbije Foto: Kurir Televizija

Ključna pitanja tek čekaju odgovore

Istakao je da je policija brzo reagovala, ali i naglasio da će tek rezultati istrage rasvetliti najvažnije okolnosti ovog slučaja.

- Kao običan građanin mogu da kažem da me raduje ovako brza reakcija Uprave kriminalističke policije i ostalih policijskih uprava, pre svega u Kikindi i Subotici. Intervenisali su veoma brzo, a to je za svakog građanina veoma važno. Sada ostaje niz pitanja - kako su osumnjičeni saznali da je žrtva prodala stan i imala novac, da li im je to rekao on sam ili su informacije dobili od nekoga drugog. Sve su to okolnosti koje će policija utvrditi. Vidimo da je UKP veoma efikasan, a istraga će pokazati i ulogu svih osumnjičenih, uključujući i dve žene koje su privedene. O detaljima, poput načina izvršenja krivičnog dela, za sada ne možemo da govorimo. To će pokazati rezultati istrage - nastavio je.

Kako je novinar Pavle Ivković rekao, sve češće, nažalost, u ovakvim slučajevima među osumnjičenima imamo i žene. Sada su i dve žene privedene. Na pitanje da li one postaju sredstvo za izvršenje ovakvih krivičnih dela ili u njima učestvuju svojom voljom, Marković je odgovorio:

- Iz pijeteta prema ubijenom, koji je bio domaćin i ugledan građanin svog grada i Srbije, ne bih ulazio u to da li su u ovom slučaju žene ili muškarci u pitanju. Ponoviću ono što sam rekao na početku - potrebno je sačekati rezultate istrage kako bismo znali šta se tačno dogodilo i tek tada donositi zaključke. Ja sam uvek za to da svi koji počine krivično delo odgovaraju pred zakonom i budu kažnjeni. Kao što znate, i u slučaju male Danke zalagao sam se za najstrože sankcije za počinioce. Smatram da zbog ukupne bezbednosti društva treba otvoriti ozbiljnu raspravu o ponovnom uvođenju smrtne kazne. U toj raspravi trebalo bi da učestvuju i istaknuti advokati, poput Zore Dobričanin, Nebojše Perovića i Nemanje Todorovića.

Foto: Društvene Mreže

- Smatram da ćemo se, ukoliko se ovakvi zločini budu ponavljali, sve češće suočavati sa pitanjima poput ovog - da li žene sve više učestvuju u izvršenju teških krivičnih dela i da li su u nekim slučajevima i neposredni izvršioci. Možda ćemo u nastavku otvoriti i temu maloletničkog kriminala, koji predstavlja ozbiljan problem. Što se ovog slučaja tiče, veoma je interesantan sa aspekta istrage, ali upravo zato treba sačekati da nadležni utvrde sve činjenice pre nego što donosimo bilo kakve zaključke. Jer nije isto govoriti o pljački i o pljački sa smrtnim ishodom - to su pravno i suštinski dve različite stvari - za emisiju "Redakcija", zaključio je Marković.

03:50 "UBIJENI JE POZNAVAO OSUMNJIČENE" Marković o detaljima zločina na Karaburmi za Kurir: "Za ovakve zločine potrebne su najstrože kazne" Izvor: Kurir televizija

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