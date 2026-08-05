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Suđenje za ubistvo N. N. (38), koje se dogodilo u napuštenoj kući u Ulici Ruđera Boškovića u novosadskom Adamovićevom naselju u Novom Sadu, a za koje se tereti Bogoljub Frič (50), trebalo bi da bude nastavljeno 15. septembra.

Ovaj postupak se vodi u novosadskom Višem sudu zbog zločina koji se dogodio nakon sukoba dvojice muškaraca, a za koji se saznalo kada je okrivljeni došao u policijsku stanicu u Ulici Pavla Papa u Novom Sadu i rekao da je izbo čoveka. Policija je odmah potom otišla na lice mesta, gde je zatekla beživotno telo nesrećnog tridesetosmogodišnjaka, a kod Bogoljuba Friča je pronađen nož sa tragovima krvi. Prema nezvaničnim saznanjima, postoji očevidac koji je u trenutku kritičnog događaja bio sa žrtvom i osumnjičenim.

Kako je tada saopštilo novosadsko Više javno tužilaštvo, naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret da je 20. novembra 2023. godine u Novom Sadu, u napuštenom objektu u Ulici Ruđera Boškovića bb, lišio života oštećenog N. N. iz Novog Sada, na način što mu je nožem zadao 31 ubodnu ranu u predelu grudnog koša, leđa i desne butine, od kojih je oštećeni preminuo na licu mesta.

Nakon hapšenja Friču je određeno zadržavanje, a potom je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, nakon čega mu je određen pritvor, koji mu je poslednji put produžen i može da traje do 26. septembra. On se tereti da je izvršio krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.