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Dve osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica.

Prema prvim u informacijama, do saobraćajne nesreće je došlo nakon što je teretno vozilo udarilo u drugo vozilo koje je stajalo kraj puta.

Na lice mesta su odmah upućene ekipe Hitne pomoći, vatrogasaca i policije.

Saobraćaj na ovoj deonici je potpuno paralisan.

Kurir.rs/Blic/Informer

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