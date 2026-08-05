Dve osobe stradale su u sudaru na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica, a saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen.
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JEZIVA NESREĆA KOD ŠAPCA: Ima mrtvih - Kamion se zakucao u vozilo kraj puta
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Dve osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica.
Prema prvim u informacijama, do saobraćajne nesreće je došlo nakon što je teretno vozilo udarilo u drugo vozilo koje je stajalo kraj puta.
Na lice mesta su odmah upućene ekipe Hitne pomoći, vatrogasaca i policije.
Saobraćaj na ovoj deonici je potpuno paralisan.
Kurir.rs/Blic/Informer
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