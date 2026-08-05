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Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica, kada je teretno teretno vozilo naletelo na dvojicu radnika koji su održavali put.

Nesreća se dogodila oko 8 časova, a prema prvim informacijama, kamion je udario radnike Preduzeća za puteve "Valjevo" koji su bili angažovani na poslovima održavanja saobraćajnice.

Dve osobe su, prema prvim informacijama, poginule u ovoj teškoj nesreći.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, vatrogasaca i policije, a saobraćaj na ovoj deonici je potpuno obustavljen.

Uzrok nesreće biće utvrđen istragom.

Kurir.rs

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