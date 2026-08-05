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Nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica, između petlje Zminjak i Prnjavor, pojavio se prvi snimak sa mesta događaja.

Na snimku se vide velike gužve koje su nastale nakon udesa, pošto je saobraćaj na ovoj deonici trenutno potpuno obustavljen.

Pored puta nalazi se i jedno vozilo za koje se pretpostavlja da je smrskano u nesreći, a na licu mesta nalaze se ekipe nadležnih službi.

Podsetimo, teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros na moto-putu Šabac-Loznica, kada je teretno vozilo sa prikolicom naletelo na dvojicu radnika Preduzeća za puteve "Valjevo" koji su radili na održavanju puta.

U nesreći su, prema prvim informacijama, poginule dve osobe.

Saobraćaj na ovoj deonici je trenutno obustavljen, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.