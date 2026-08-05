Sedamnaestogodišnjak je zaustavljen tokom kontrole, a policija je kod njega pronašla oko 416 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Protiv njega će, nakon veštačenja, biti podneta krivična prijava.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su prilikom kontrole sedamnaestogodišnjaka pronašli i oduzeli oko 416 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nakon veštačenja, protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.
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