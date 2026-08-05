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Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci je u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu i Policijskim upravama u Subotici i Somboru, rasvetlilo teške krađe luksuznih putničkih motornih vozila izvršene na području Bača, Čelareva, Gajdobre, Aleksa Šantić i Ratkova.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci, slobode su lišeni A.B. (51) iz Sombora i D.K. (41) iz Kule, kojima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova.

- Osumnjičeni su dana 4. avgusta 2026. godine saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili pet krivičnih dela teška krađa iz člana 204 stav 4 u vezi člana 1 tačka 1 Krivičnog zakonika i jedno krivično delo teška krađa iz člana 204 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika. Prilikom iznošenja odbrane, osumnjičeni su se branili ćutanjem - navode u saopštenju iz nadležnog tužilaštva.

Nakon saslušanja, Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci podnelo je Osnovnom sudu u Bačkoj Palanci predloge za određivanje pritvora prema osumnjičenima. O navedenim predlozima odlučiće sudija za prethodni postupa Osnovnog suda u Bačkoj Palanci.

Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci donelo je naredbu o sprovođenju istrage u kojoj će se prikupiti dokazi i utvrditi činjenice i okolnosti od značaja za donošenje odluke o podizanju optužnice.