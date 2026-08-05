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U velikoj akciji Policijske uprave Novi Sad po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na teritoriji Beograda uhapšena je kriminalna grupa i zaplenjena velika količina droge! Kako saznajemo, više od 30 kilograma marihuane i 15 kilograma kokaina zaplenjeno je u ovoj efikasnoj akciji policije i VJT u Beogradu.

Vrednost droge procenjena je na više od 1,5 miliona evra.

Izvor Kurira otkriva da su za sada uhašene tri osobe.

Droga je prema nezvaničnim informacijama pronađena u teretnom kamionu.

Uskoro opširnije.

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