Prema nezvaničnim informacijama, kokain i marihuana su zaplenjeni u kamionu, uhapšena trojica osumnjičenih
Hapšenje
VELIKA AKCIJA POLICIJE I VJT U BEOGRADU: Opasna kriminalna grupa švercovala kokain u vrednosti od preko 1,5 milion evra!
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U velikoj akciji Policijske uprave Novi Sad po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na teritoriji Beograda uhapšena je kriminalna grupa i zaplenjena velika količina droge! Kako saznajemo, više od 30 kilograma marihuane i 15 kilograma kokaina zaplenjeno je u ovoj efikasnoj akciji policije i VJT u Beogradu.
Vrednost droge procenjena je na više od 1,5 miliona evra.
Izvor Kurira otkriva da su za sada uhašene tri osobe.
Droga je prema nezvaničnim informacijama pronađena u teretnom kamionu.
Uskoro opširnije.
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