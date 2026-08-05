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Kamion koji je jutros učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći na brzoj saobraćajnici Šabac–Loznica uklonjen je sa mesta tragedije uz pratnju, a prizori vozila pokazuju razmere silovitog udara.

Na kamionu su vidljiva velika oštećenja — potpuno je otkinuta prednja maska, šoferšajbna je razbijena, dok su vrata kabine zgužvana od jačine sudara.

Saobraćajna nesreća na brzoj saobraćajnici Šabac–Loznica: Ovo je kamion koji je učestvovao u stravičnom udesu Foto: Kurir

U nesreći, koja se dogodila oko 8 časova u blizini isključenja za Zminjak, poginula su dvojica radnika firme "Signal Sombor", koja se bavi postavljanjem i održavanjem saobraćajne signalizacije.

Prema dosadašnjim informacijama, do tragedije je došlo kada je kamion koji se kretao iz pravca Šapca ka Loznici naleteo na vozilo ove firme i radnike koji su se nalazili na kolovozu tokom izvođenja radova.

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Kamion koji je učestvovao u nesreći na putu Šabac Loznica Izvor: Kurir

Vozilo radnika bilo je propisno obeleženo svetlosnom signalizacijom, kako bi upozorilo druge učesnike u saobraćaju na radove. Ipak, iz za sada neutvrđenih razloga, došlo je do udara, nakon kojeg su dvojica radnika preminula na licu mesta.

Zbog uviđaja i uklanjanja posledica nesreće, saobraćaj na ovoj deonici puta bio je obustavljen, a vozila su preusmeravana na stari put Šabac–Loznica.

Policija obavlja uviđaj, nakon kojeg bi trebalo da budu poznate sve okolnosti koje su dovele do ove teške tragedije.

Kurir.rs

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