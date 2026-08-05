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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici policije zaplenili su na teritoriji opštine Surčin, u naselju Dobanovci, oko 30 kilograma opojne droge kanabis i oko 15 kilograma opojne droge kokain i uhapsili 3 osobe.

- Uhapšeni su M.Z. i I.G. koji su zatečeni u teretnom motornom vozilu u kojem se nalazila opojna droga, upakovana u više paketa.

Takođe, uhapšen je i D.Đ. zbog postojanja osnova sumnje da je od osumnjičenih na jednoj benzinskoj stanici preuzeo putnu torbu u kojoj se nalazila opojna droga - saopšteno je.

Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni u Više javno tužilaštvo na saslušanje.