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Kako navode iz Ministarstva, odmah nakon prijave nesreće na lice mesta upućene su nadležne službe kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

00:21 Kamion koji je učestvovao u nesreći na putu Šabac Loznica Izvor: Kurir

- Po okončanju istrage i prikupljanju svih relevantnih informacija, javnost će biti blagovremeno obaveštena o rezultatima rada nadležnih organa - navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo je uputilo i najiskrenije saučešće porodicama, prijateljima i kolegama nastradalih radnika.

Podsetimo, prema dosadašnjim informacijama, nesreća se dogodila oko osam časova ujutru, kada je kamion sa prikolicom naleteo na vozilo koje je bilo zaustavljeno pored kolovoza zbog izvođenja radova na putu.

1/4 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na brzoj saobraćajnici Šabac–Loznica: Ovo je kamion koji je učestvovao u stravičnom udesu Foto: Kurir

U vozilu su se nalazili radnici preduzeća "Signal Sombor", angažovani na postavljanju i održavanju saobraćajne signalizacije.

Kurir je stupio u kontakt sa preduzećem u kojem su radili poginuli radnici, kada je potvrđeno da je rano jutros nažalost došlo do velike tragedije u kojoj su izgubili dvojicu zaposlenih.

Njihovo vozilo, podsetimo, bilo je propisno obeleženo svetlosnom signalizacijom kako bi upozorilo ostale učesnike u saobraćaju na radove. Ipak, iz za sada neutvrđenih razloga, teretno vozilo udarilo je u zaustavljeno vozilo, a dvojica radnika preminula su na licu mesta.