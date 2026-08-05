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Crnogorska policija vrši pretese na teritoriji Podgorice i Kolašinu tragajući za odbeglim Nebojšom Bugarinom, navodnim saradnikom vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, kom se sudi za šverc kokaina.

Kako prenose Vijesti, policija je u ovoj akciji pretražila i stan Bojana Madžgalja.

Iz Uprave policije saopšteno je da su pretresi izvedeni u okviru pojačanih aktivnosti koje se tokom letnje turističke sezone sprovode radi lociranja međunarodno traženih osoba.

- U okviru ovih aktivnosti izvršeni su pretresi objekata za koje se operativnim saznanjima sumnjalo da ih koristi ili u kojima se nalazi međunarodno traženo lice Nebojša Bugarin - saopštila je policija.

Fotografija pre hapšenja Belivuka Foto: Zorana Jevtić, Printscreen, Privatna Arhiva

Prema njihovim saznanjima pretresen je i stan Bojana Madžgalja, direktora hotela "Podgorica", koji je više puta bio na meti crnogorske policije.

Za Bugarinom, bivšim policajcem, podsetimo, crnogorska policija je raspisala međunarodnu poternicu, pošto ga Specijalno državno tužilaštvo tereti da je bio pripadnik kriminalne organizacije odbeglog policajca Ljuba Milovića, za koju tužilaštvo tvrdi da je delovala u korist kavačkog kriminalnog klana i učestvovala u krijumčarenju kokaina i drugim teškim krivičnim delima.

Inače, Bugarin je javnosti postao poznat pošto je "procurela" fotografija na kojoj zagrljeni sede vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, prljavi policajci Petar Lazović, Ljubo Milović, Bugarin kao i Veljko Belivuk i Marko Miljković. Sumnja se da je fotografija nastala tokom posete Belivuka i Miljkovića Zviceru u januru 2021., neposredno pre njihovog hapšenja.

Podsetimo, Belivuk i Miljković u pritvoru su od 4. februara 2021. i protiv njih se u Srbiji vode postupci za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, kao i pranje novca.