UHAPŠEN VOZAČ KAMIONA POSLE JEZIVE NESREĆE KOD ŠAPCA! Usmrtio dvojicu putara dok su obeležavali radove
Vozač kamiona koji je jutros na motoputu kod mesta Petlovača, nedaleko od Šapca, naleteo na dvojicu radnika putarskog preduzeća i usmrtio ih na licu mesta,uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, saznaje Kurir.
Prema informacijama do kojih smo došli, vozaču je odmah nakon nesreće urađen alkotest, koji nije pokazao prisustvo alkohola.
- Vozaču kamiona urađen je alkotest i rezultati su bili negativni. On je odmah uhapšen i određen mu je pritvor do 48 sati - kaže izvor Kurira i dodaje da je slučaj preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu, koje će utvrditi sve okolnosti teške tragedije.
Podsetimo, nesreća se dogodila jutros oko osam časova na motoputu u smeru ka Loznici, kod mesta Petlovača.
- Dvojica radnika privatnog preduzeća iz Sombora, izvršavali su radove na putu, uz propisano obeleženu signalizaciju, kada je na njih naleteo vozač kamiona preduzeća iz Valjeva i na mestu ih usmrtio - navodi naš sagovornik.
Prema dosadašnjim informacijama, poginuli radnici imali su 59 i 62 godine.
Prizori na mestu nesreće bili su potresni. Po kolovozu su ostali rasuti delovi vozila i srča, dok je među tragovima ostala i rukavica jednog od nastradalih radnika.
Kamion kojim je upravljao osumnjičeni zaustavio se tek nakon bočnog kontakta sa bankinom, na kojoj su ostale vidljive ogrebotine nastale prilikom udara.
Istraga je u toku, a nadležni će nakon prikupljanja svih dokaza utvrditi kako je došlo do nesreće u kojoj su život izgubila dvojica radnika koji su, prema dosadašnjim informacijama, obavljali posao uz propisno obeleženu saobraćajnu signalizaciju.