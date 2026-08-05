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Dvojica radnika preduzeća "Signal Sombor" poginula su jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći na motoputu kod mesta Ribari, nedaleko od Šapca, kada je u njih udario kamion sa prikolicom, a sve detalje i kako je tačno došlo do nesreće rekli su za Kurir iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Inače, vozač kamiona I. J. (40) uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 časova po nalogu nadležnog tužilaštva.

Prema rečima nadležnih, nesreća se dogodila 5. avgusta oko 7.40 časova, a u sudaru su život izgubila dvojica radnika A. M. (1967) i P. L. (1964), dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.

1/4 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na brzoj saobraćajnici Šabac–Loznica: Ovo je kamion koji je učestvovao u stravičnom udesu Foto: Kurir

Kako je rečeno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, do nesreće je došlo kada je vozač kamiona sa prikolicom, krećući se iz pravca Šapca ka Loznici, naleteo na radnike koji su se nalazili pored zaustavljenog vozila.

- Na osnovu izvršenog uviđaja saobraćajne nezgode od strane policijskih službenika SPI u Šapcu i dežurnog javnog tužioca OJT u Šapcu, kao i izjava vozača i svedoka, utvrđeno je da je do saobraćajne nezgode došlo tako što je vozač I. J. (1986) upravljao skupom vozila koji čine kamion i prikolica, krećući se motoputom iz pravca Šapca prema Loznici - rečeno je za Kurir iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Prema navodima tužilaštva, vozač se nije kretao brzinom prilagođenom uslovima na putu.

- Dolaskom na 24 km + 500 m puta isti nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja i drugim saobraćajnim uslovima, tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima može da vidi ili ima razloga da predvidi - dodaju iz tužilaštva.

Kako se dalje navodi, kamion je prednjim delom udario dvojicu pešaka, radnike preduzeća za izradu i održavanje saobraćajne signalizacije "Signal Sombor".

- Tom prilikom prednjim delom skupa vozila udara pešake A. M. (59) i P. L. (62), radnike preduzeća za izradu i održavanje saobraćajne signalizacije 'Signal Sombor', a zatim u zadnji deo priključnog vozila koje je bilo pridodato vučnom vozilu, a koji skup vozila je bio zaustavljen i parkiran u desnoj saobraćajnoj traci u smeru ka Loznici - navode.

Nakon udara, kamion je prešao u levu saobraćajnu traku, a potom sleteo sa kolovoza i udario u zaštitnu metalnu ogradu.

- Nakon kontakta, skup vozila kojim je upravljao I. J. prelazi na levu stranu kolovozne trake u pravcu kretanja i levim delom silazi sa kolovoza i udara u zaštitnu metalnu ogradu - navelo je tužilaštvo.

00:21 Kamion koji je učestvovao u nesreći na putu Šabac Loznica Izvor: Kurir

Smrt dvojice radnika konstatovana je na licu mesta.

- U ovoj saobraćajnoj nezgodi A. M. i P. L. preminuli su na licu mesta, a čija smrt je konstatovana od strane specijaliste opšte medicine dr Jasmine Srnić - potvrdili su nam iz OJT u Šapcu.

Vozač kamiona je odmah nakon nesreće alkotestiran i utvrđeno je da nije imao alkohola u organizmu.

- Na licu mesta vozač I. J. (1986) je alkotestiran i konstatovano je da isti nema alkohola u organizmu. Po naredbama dežurnog javnog tužioca, od vozača je u Zdravstvenom centru u Šapcu uzet uzorak krvi i urina radi utvrđivanja prisustva alkohola u organizmu i psihoaktivnih supstanci.

Nakon uviđaja, dežurni javni tužilac naložio je zadržavanje vozača zbog sumnje da je počinio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Dežurni javni tužilac je nakon izvršenog uviđaja saobraćajne nezgode naložio zadržavanje osumnjičenog I. J. u trajanju od 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 4 u vezi člana 289 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika - zaključuju.