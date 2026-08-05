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Naš kolega Bojan je za emisiju „Crna hronika“ koju vodi Slađana Nedeljković, ispričao kako je izgledao trenutak kada je primetio da ženi preti opasnost, ali i kako je usledila dramatična borba da joj povrati svest i pomogne joj da preživi.

"Niko nije reagovao, skočio sam u vodu i izvukao je"

Kako je ispričao Bojan, sve se dogodilo u trenutku dok je sa sestrom i ćerkom stigao na plažu i ušao u vodu. U blizini obale primetio je stariju ženu koja se održavala na površini, ali je ubrzo shvatio da nešto nije u redu.

- Došli smo na plažu, moja sestra i ćerka, i odmah smo krenuli u vodu. U tom trenutku videli smo jednu baku tu iz susednog apartmana kako se održava na vodi, par metara dalje od obale. Ona je moju ćerku pitala kako je spavala, i u jednom trenutku sam video kako se nagutala vode - ispričao je Bojan.

Kako kaže, žena je pokušala sama da se izvuče iz situacije, ali nije uspevala.

- Ona se okrenula na stomak, pokušala je da se odbaci iz vode, međutim nije uspela, okrenula se ponovo i opet se nagutala vode. Vidim da niko ne reaguje, zatrčim se, skočim i izvučem je do obale. Tu je bilo par Srba koji su mi pomogli da je samo izvučemo do peska, jer je bila teška. I onda sam počeo da joj dajem prvu pomoć - rekao je on.

Bojan je opisao dramatične trenutke kada se borio da ženu održi u životu dok je čekao dolazak hitne pomoći.

- Uglavnom, ona je izbacivala vodu, izbacivala, izbacivala, izbacivala vodu. Baš se nagutala mnogo. Bilo je mnogo kritično. Usta su joj bila plava, oči su joj se okrenule, i ja sam je drmao, gurao. Rekoh: "Nemoj ovde da ostaneš". U jednom trenutku se povratila i samo mi je rekla: "Jaoj, sine, spas'o si mi život" i nastavila da izbacuje vodu - ispričao je Bojan.

U međuvremenu, njegova sestra pozvala je vlasnicu apartmana kako bi alarmirali hitnu pomoć, koja je ubrzo stigla.

- Ona je i dalje bila u lošem stanju, ja sam joj davao prvu pomoć dok nisu stigli. Doneli su kiseonik i merili joj puls. Bio je mnogo mali, 60-90, i jedva je ostala živa - rekao je Stojanović.

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Foto: Kurir Televizija

"Dobro je što deca nisu videla tragediju, nego kako se spasava život"

Nakon ukazane pomoći na licu mesta, žena je prevezena u bolnicu u Solunu, a ubrzo su stigle i ohrabrujuće informacije o njenom stanju.

- Odvezli su je u bolnicu u Solun. Naš konzulat je dobio informaciju da je baki dobro, da je jedva ostala živa, jer je imala 19 odsto kiseonika u sebi, i da je stvarno opasno bilo, da sam joj spasio život - rekao je Bojan.

On ističe da mu najveću satisfakciju predstavlja to što je sprečena tragedija i što su ljudi koji su se našli na plaži mogli da vide koliko je važno reagovati kada je nečiji život ugrožen.

- Dobro je što su ova deca, koja su tu bila okolo i gledala nisu videla da je neko umro na plaži i u vodi, nego da su videla kako se pruža prva pomoć i kako se nekom izlazi u susret i spašava život - zaključio je Bojan Stojanović.

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"NIKO NIJE REAGOVAO, JA SAM SKOČIO U VODU!" Bojan ispričao detalje dramatičnog spasavanja bake u Grčkoj Izvor: Kurir televizija

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