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Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Luka Čaušić izjavio je da je danas na teritoriji sela Lučica, kod Požarevca, jedna osoba stradala usled požara koji je sama izazvala.

"To je najteža posledica neodgovornog ponašanja i zato još jednom pozivam sve građane na maksimalan oprez", naveo je Čaušić, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

1/8 Vidi galeriju Veliki požar koji je zahvatio Deliblatsku peščaru angažovao je kompletne kapacitete Ministarstva unutrašnjih poslova. Foto: Kurir

Podsetimo, Luka Čaušić izjavio je danas da je u Deliblatskoj peščari oko 14 časova izbio novi požar koji se, usled visokih temperatura i vetra, veoma brzo proširio na više od 300 hektara.

Čaušić je naveo da je požar izbio na oko kilometar od područja na kojem je 22. jula uspešno lokalizovan i ugašen veliki požar i istakao da je Sektor za vanredne situacije odmah uputio dodatne snage na teren.

"U gašenju požara trenutno učestvuje više od 80 pripadnika Sektora za vanredne situacije, dobrovoljnih vatrogasnih društava i 'Vojvodinašuma', dok su iz vazduha angažovana tri helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Kamov Ka32, H215 Super Puma i H145. Očekujemo i dolazak teške mehanizacije za izradu protivpožarnih proseka, kako bismo zaustavili dalje širenje vatre", rekao je Čaušić.

On je ponovo apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom i da budu izuzetno oprezni tokom boravka u prirodi, imajući u vidu da se Srbija i dalje suočava sa ekstremno visokim temperaturama i povećanim rizikom od izbijanja požara.