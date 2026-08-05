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Službenici policije Crne Goreuhapsili su B.E. (21) iz Bara i P.I. (42) iz Srbije zbog prekoračenja dozvoljene brzine na auto-putu, gde je ograničenje 100 kilometara na sat (km/h), saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su naveli da je na auto-putu, gde je dozvoljena brzina do 100 kilometara na sat, B.E. vozio 174, a P.I. 171 km/h.

„B.E. i P.I. su privedeni sudu za prekršaje u Kolašinu“, naveli su iz policije na mreži X.