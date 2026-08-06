Slušaj vest

Detalje o ovoj nemiloj tragediji, za emisiju "Redakcija", otkrio je Vladimir Simidžija, saobraćajni inženjer i veštak.

- Po mom mišljenju, ovde postoji obostrana greška. Svaki učesnik u saobraćaju mora pre svega da vodi računa o sopstvenoj bezbednosti. Svi koji imaju bilo kakvu aktivnost na putu moraju najpre da se obezbede. Da li je to u ovom slučaju učinjeno ili nije, pokazaće istraga. S druge strane, onaj ko vozi kamion upravlja vozilom koje, nažalost, može da bude smrtonosno. Zato mora da bude posebno oprezan i da svakoj situaciji prilazi tako da spreči da do tragedije uopšte dođe. To važi za svakoga od nas koji učestvujemo u saobraćaju - rekao je Simidžija.

Vladimir Simidžija, saobraćajni inženjer i veštak Foto: Kurir Televizija

"Mere u saobraćaju moraju da budu jednostavne i jasne"

Upozorio je da su saobraćajne nesreće svakodnevica i istakao da svaka izmena pravila mora biti pažljivo osmišljena kako bi svim učesnicima u saobraćaju bila potpuno jasna.

- Nažalost, svakog dana dogodi se neka saobraćajna nesreća i gotovo svakog dana izgubi se jedan život, najčešće mlad. Životi se prerano završavaju zbog gluposti. Mere u saobraćaju moraju da budu jednostavne i jasne. Kada su boje u pitanju, one moraju biti standardizovane kako bi svi tačno znali njihovo značenje. Crvena označava zabranu kretanja, zelena dozvolu za kretanje, žuta upozorenje. Belo može da služi kao informacija, ali ne bi trebalo odstupati od jasno utvrđenih pravila - objasnio je.

Govoreći o bezbednosti u saobraćaju, inženjer je ukazao na značaj jasno definisanih pravila i uputio apel vozačima i putnicima da dodatno povedu računa tokom letnjih putovanja, kada umor često postaje jedan od najvećih rizika.

- Međutim, danas imate situacije da je biciklistička staza obojena crvenom bojom. Šta to znači? Zabranu kretanja? Nije jasno. Zato sve mora da bude potpuno jasno svakom učesniku u saobraćaju, ali je jednako važno da se propisi poštuju. Kada ćemo doći do toga, zaista ne znam. Pre svega, apelovao bih na vozače da paze na sebe. Nemojte da gubite život zbog gluposti. Duge letnje vožnje zahtevaju redovne pauze, jer umor može ozbiljno da ugrozi bezbednost. Posebno bih apelovao i na suvozače da obrate pažnju na stanje vozača i da reaguju ako primete da je umoran ili dekoncentrisan - upozorio je inženjer.

Vozači tokom velikih vrućina sporije reaguju, teže procenjuju situacije u saobraćaju i brže se zamaraju Foto: Shutterstock

- Lično sam dva puta zaustavio vozača kombija jer sam video da se ponaša neprimereno. Rekao sam mu: "Stani, zaustavi." Malo smo se raspravljali, ali je posle odmora nastavio vožnju potpuno drugačije. To je i moja poruka - i putnici u vozilu mogu da doprinesu bezbednosti. Vozaču može od umora bukvalno da padne mrak na oči, a da toga nije ni svestan. Zato svi u vozilu treba da vode računa jedni o drugima - za emisiju "Redakcija", zaključio je Simidžija.

03:12 DVOJICA RADNIKA POGINULA NA PUTU KOD ŠAPCA: Veštak za Kurir TV otkrio ključne faktore koji dovode do tragedija: "Vozaču može da padne mrak na oči od umora" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs